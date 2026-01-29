Chano Charpentier desembarcó en TikTok: "Voy a contar la historia detrás de cada cancion"

Fiel a su estilo cercano y al vínculo constante que mantiene con su público, Chano Charpentier sumó una nueva plataforma para comunicarse con sus seguidores y abrió una cuenta oficial en TikTok, donde propone un espacio de intercambio para profundizar en las canciones que compuso junto a Tan Biónica y revelar el significado oculto detrás de sus letras.

El músico anunció su llegada a la red social con humor y sinceridad: “Como si al mundo le hiciera falta me hice una cuenta de TikTok”, lanzó en su primer video, antes de marcar una diferencia con respecto a su uso habitual de las redes. “Pero no va a ser como mis otras cuentas. Ya que la hice voy a darle un contenido más original", adelantó.

En esa línea, Chano explicó que su objetivo no es sumarse a la lógica de los contenidos breves y virales, sino generar un espacio más reflexivo. “Voy a compartir historias de las canciones, anécdotas, pero no en un minuto para que se haga viral", aclaró, y remarcó: “Sino que con cierta profundidad, desarrollo”.



Además, el artista señaló que también abordará otros aspectos de su recorrido musical y personal. "También de las grabaciones y de las cosas lindas que me pasaron con la música", detalló sobre el tipo de material que planea compartir en la plataforma.

La cuenta, que utiliza el mismo nombre que en el resto de sus redes, ya despertó un fuerte interés entre sus seguidores. En apenas unas horas, el perfil superó los 15,9 mil seguidores y cuenta, hasta el momento, con dos videos publicados. “La cuenta es @ChanoTB en TikTok, como mis otras cuentas”, precisó el cantante.

minutouno.com