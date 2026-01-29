El descargo de Santi Maratea por su fallido negocio de trajes de baño

Santi Maratea volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras verse envuelto en una polémica vinculada a la venta de trajes de baño que él mismo diseñó. Frente a las críticas y versiones que circularon en redes sociales, el influencer decidió grabar un video en su cuenta de Instagram para explicar en detalle qué fue lo que ocurrió.

El episodio se remonta a diciembre de 2025, cuando Maratea lanzó una línea de trajes de baño masculinos. Según había contado en ese momento, la iniciativa surgió a partir de una necesidad personal, ya que no encontraba modelos que se ajustaran a su gusto y que le llegaran por debajo de la rodilla.

Tal como explicó entonces, el proyecto no podía realizarse de manera individual. Santi Maratea contó que la fábrica le exigía un mínimo de producción, por lo que decidió fabricar 200 unidades y comercializarlas a través del sitio web de indumentaria deportiva Fanáticos.

Con el correr de las semanas, el tema volvió a tomar relevancia cuando comenzó a circular en redes sociales el video de una usuaria que denunciaba una supuesta estafa por parte de la fábrica encargada de producir las prendas, lo que generó un fuerte revuelo y múltiples cuestionamientos hacia el influencer.



Ante este escenario y luego de recibir numerosos mensajes negativos, Maratea decidió dar su versión públicamente. En el video, explicó el origen del proyecto y señaló: "Como les conté, quería hacer trajes de baño para mí que me llegaran por abajo de la rodilla. La fábrica me dijo que no podía hacer solo dos y que necesitaba un mínimo".

Luego, agregó: "Entonces, fabriqué el mínimo y el resto lo puse a la venta. A algunos les llegaron y a otros no".

Para contextualizar lo sucedido, el influencer relató un hecho inesperado que complicó la entrega de los pedidos. "Al día siguiente de sacar los trajes de baño, robaron la fábrica. El dueño me dijo que le tuviera paciencia para despacharlos porque estaba con ese problema", explicó.



Más adelante, detalló cómo comenzó a tomar conocimiento de los inconvenientes: "A las tres semanas me llegaron tres mensajes de personas distinas dicéndome que no les había llegado el traje de baño. Yo le pasé los mensajes al dueño de la fábrica, me dijo que se encargaba, pero seguro con los quilombos que tenía, no pudo".

En ese marco, Maratea aseguró que intentó resolver el conflicto de manera directa con los compradores afectados. "A una de esas personas le hablé y le dije que le devolvía la plata, de mi bolsillo, para resolverlo. Yo no me llevo ganancia de la venta de los trajes de baño, pero no pasa nada", expresó.

Además, explicó que no logró comunicarse con las otras dos personas que habían manifestado inconvenientes debido a la imposibilidad de recuperar los mensajes, por lo que pidió que vuelvan a contactarlo para poder solucionar la situación.

Para cerrar, Santi Maratea reforzó su intención de hacerse cargo de los reclamos pendientes y precisó: "Se vendieron 25 trajes de baño nada más y hay 15 que verifique que fueron entregados, de los 10 restantes no sé cuántos faltaron entregar pero si ya hice dos devoluciones, así que como mucho habrían ocho personas que pueden no haber recibido los suyos, que me contacten por favor si leen esto yo no tengo forma de saber quiénes son solo tengo los número de orden o transferencia".

