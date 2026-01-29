Corrientes prepara el Carnaval 2026 con una estrategia turística integral

A días del inicio oficial de los Carnavales 2026, el Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Turismo, despliega una estrategia integral de promoción para fortalecer la visibilidad de los destinos y productos turísticos de la provincia, en el marco de uno de los eventos de mayor convocatoria del calendario anual.

La Capital Nacional del Carnaval ultima detalles para la noche inaugural prevista para este sábado 31 en el Corsódromo “Nolo Alías”, con la producción de “De La Estrella” y el acompañamiento del Gobierno provincial.

Una edición con fuerte impacto cultural y turístico

La edición 2026 se proyecta como una de las más relevantes de los últimos años. El cronograma incluye diez noches de desfile, de las cuales dos serán con competencia provincial, además de tres jornadas de los tradicionales Shows de Comparsas en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

En ese escenario, las comparsas Sapucay, Ará Berá, Copacabana y Arandú Beleza presentan su despliegue artístico y musical, junto al Duelo de Baterías y la Elección de Embajadores, consolidando al carnaval como el evento a cielo abierto más importante de la región.

Promoción turística en el corsódromo

Durante las noches de desfile, el Ministerio de Turismo contará con un stand institucional dentro del Corsódromo “Nolo Alías”, donde se exhibe la oferta turística de Corrientes. El espacio permite al público acceder a información sobre destinos, festividades, calendario cultural y productos turísticos, además de material promocional y asesoramiento técnico.

El stand incluye un set fotográfico temático y la participación de embajadoras y reinas de distintas festividades, que refuerzan la promoción de los destinos correntinos.

Activaciones y acciones de difusión

Como complemento, cada noche se realiza el paso de vehículos oficiales por el corsódromo, acompañados por promotores que distribuyen obsequios y merchandising. El carro institucional se presenta como uno de los atractivos destacados, con proyecciones de experiencias y difusión de productos turísticos como la pesca deportiva con devolución, las playas y los recursos naturales de la provincia.

Relevamiento del impacto económico

En paralelo a las acciones promocionales, el Observatorio Turístico del Ministerio de Turismo lleva adelante un relevamiento de datos para medir el impacto económico del evento. La tarea se realiza junto a estudiantes de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional del Nordeste, mediante encuestas a turistas.

El relevamiento permite conocer el perfil del público, el gasto promedio y otros indicadores clave para dimensionar el movimiento turístico y su impacto en la economía local, aportando información estratégica para la planificación de políticas públicas y futuras inversiones.

Cronograma oficial de actividades

Desfiles

Sábado 31 de enero (apertura).

Viernes 6 y sábado 7 de febrero.

Sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero (feriados de Carnaval).

Viernes 20 y sábado 21 de febrero.

Viernes 27 y sábado 28 de febrero (clausura).

Shows de Comparsas

Miércoles 4, domingo 8 y miércoles 11 de febrero.

Duelo de Baterías

Domingo 22 de febrero, en el Parque Cambá Cuá, con acceso gratuito.

Elección de Embajadores

Jueves 26 de febrero.

Venta de entradas

Las entradas están disponibles de manera online y presencial:

Venta online : a través de carnavalencorrientes.com .

: a través de . Venta presencial: Centenario Shopping (Av. Raúl Alfonsín 3525), de lunes a sábado de 13 a 21, con pago en efectivo.

Los precios generales parten desde los $7.500, con valores variables según ubicación y fecha. Las compras online pueden abonarse con tarjetas del Banco de Corrientes en tres cuotas sin interés.

Palcos VIP y accesibilidad

El público puede optar por los palcos VIP Aeropuerto y Perichón, que incluyen copa de bienvenida, bocadillos, bebidas premium y propuesta gastronómica gourmet, además de estacionamiento preferencial y vista privilegiada.

Las entradas para personas con discapacidad se adquieren de forma presencial en el Centenario Shopping, de martes a jueves de 13 a 21, con cupo limitado y presentación del Certificado Único de Discapacidad. Se dispusieron espacios especiales para personas con movilidad reducida.