Corrientes: hallaron un hombre muerto en un asentamiento de capital

La Policía de Corrientes informó este jueves sobre el hallazgo de un hombre muerto en un asentamiento de la ciudad capital. Aún se investigan las circunstancias en que se produjo el hecho.

Alrededor de las 7.30 de este jueves, un vecino del asentamiento del barrio San Jorge alertó sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida.

Los efectivos de la Comisaría XVIII Urbana se presentaron en inmediaciones de las calles Tupác Amaru y Yugoslavia, donde tras realizar las primeras diligencias no pudieron identificar a la víctima. Lo que trascendió fue el hallazgo de un cuchillo y un cable de electricidad colgando sobre el muerto.

La escena apunta a una electrocución, pues el cuerpo no presentaba signos de violencia visibles; igualmente, se analizan todos los elementos del lugar.

El cuerpo fue trasladado a la morgue donde se realizará la autopsia médico forense para determinar las causas exactas de la muerte del hombre sin identificar.

Por otro lado, se continuaron con las diligencias del caso en la comisaría mencionada.

