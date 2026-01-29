María Corina Machado se reunió en Washington y pidió una “transición real” en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado solicitó este miércoles una transición real hacia la democracia tras reunirse con el representante de Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington.

Machado dijo que el momento actual es “de horas y días decisivos” para el futuro político de su país y afirmó que su movimiento cuenta con el respaldo de la diplomacia estadounidense, a la que describió como bien informada sobre la situación regional.

En una declaración a la prensa, la dirigente rechazó la idea de una salida que mantenga estructuras del chavismo en el poder, al responder si aceptaría participar en un gobierno de transición encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez. “Esto no es una transición a la rusa donde se quedan las mafias en el poder”, subrayó.

Machado aclaró que su objetivo es restituir instituciones que garanticen justicia y el reencuentro de los venezolanos, más allá de una estabilidad que beneficie a sectores del antiguo régimen. Además, expresó su intención de regresar a Venezuela “lo antes posible”, aunque señaló que su plan aún está en desarrollo.

Presos políticos

Por otra parte, mencionó la situación de personas detenidas en el país y calificó como “signos extraordinarios” el debilitamiento de partes del aparato represivo, aunque señaló que la medida aún no es suficiente.

El encuentro entre Machado y el secretario de Estado, Marco Rubio, se produjo en medio de debates sobre la política de Estados Unidos hacia Venezuela, incluidos pronunciamientos ante el Senado sobre la cooperación y la posibilidad de evitar acciones militares si las autoridades venezolanas cooperan con Washington.

Con información de TN.