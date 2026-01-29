Corrientes: se presentó la 3ª edición del Festival Provincial del Yatay de Mantilla

Mantilla se prepara para recibir la tercera edición del Festival Provincial del Yatay, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de febrero en el balneario “El Paraíso”. La presentación oficial del evento se realizó esta mañana con la participación del intendente de la localidad, Juan Marcelo Isaurralde, y el subsecretario de Turismo de la provincia, Augusto Costaguta.

La fiesta ofrecerá durante dos jornadas música, danza, gastronomía típica y diversas actividades culturales, con el objetivo de promover la interacción entre la comunidad y los visitantes. El festival se consolida así como uno de los eventos culturales más importantes del interior de Corrientes, al reafirmar la tradición y la identidad de Mantilla.

Acto de presentación

El acto contó también con la presencia de autoridades locales, representantes del sector cultural y funcionarios provinciales. Durante la apertura, se resaltó que el festival no solo representa un encuentro artístico, sino también un espacio de fortalecimiento de la identidad colectiva y de promoción de valores como la inclusión y la convivencia.

“Para nuestra gestión, el festival tiene un enorme valor cultural y social. Desde que fue declarado de interés provincial, redoblamos los esfuerzos para acompañarlo y difundirlo en toda la provincia”, afirmó Isaurralde. Asimismo, destacó la participación de emprendedores, artistas locales e instituciones, que contribuyen a generar empleo y dinamizar la economía de Mantilla.

Por su parte, Costaguta remarcó la importancia de la preservación de las tradiciones y la identidad correntina. “El Festival Provincial del Yatay es una expresión auténtica de nuestra cultura y además impulsa el trabajo y el desarrollo local”, señaló y destacó el atractivo del balneario “El Paraíso” como destino natural.