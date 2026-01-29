Cruce al aire: Luca Martin cuestionó a Fátima Florez por sus dichos sobre Yuyito González

Las declaraciones de Fátima Florez sobre Yuyito González y su vínculo con Javier Milei en las últimas horas siguen generando repercusiones y, esta vez, sumaron un nuevo capítulo con un fuerte descargo de Luca Martin. El influencer se mostró visiblemente molesto por la manera en la que la humorista se refirió a la exvedette y cuestionó el trasfondo de sus palabras.

“Es medio preocupante tener a Fátima hablando en la televisión, hablando abiertamente sobre cómo ella cree que la validez de Yuyito tiene que ver 100% con su sexualidad, con el sexo que tiene”, lanzó Luca, marcando su incomodidad con el tono del comentario. En esa línea, profundizó su crítica al recordar la frase que desató la polémica: “Le dijo, ¿está sin usar? ¿Cuál es el tema? No, discontinuada”.

Para Martin, ese concepto va mucho más allá de una simple metáfora. “Está discontinuada como si tuviese un valor por ser o no ser un ser sexual. Que una mujer hable así de otra mujer en la tele… es un camión de segunda, loco. Anda a cagar. No está bien, no puede hablar así”, disparó, sin filtros y con evidente enojo.



El descargo no tardó en llegar a oídos de la propia Fátima Florez, quien respondió en vivo durante una emisión de Bendita, mientras seguía atentamente lo que se decía sobre ella.

Lejos de quedarse callada, la humorista recogió el guante y desestimó por completo la interpretación de Luca Martin. “Cualquiera lo que dice Luca, cualquiera, que aprenda a escuchar”, lanzó, visiblemente molesta por el recorte de sus palabras.

Luego, Fátima aclaró el sentido de su polémica frase y negó cualquier connotación sexual: “¿Quién dijo? ‘Discontinuado’ no se refiere para nada al sexo”. Según explicó, su comentario apuntaba a otro aspecto: “O sea que no tiene valor porque ya no es tan popular”.

minutouno.com