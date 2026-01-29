¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Champions League básquet adaptado radar meteorológico
Barrio San Marcos

Corrientes: detuvieron a un hombre por “cobrar peaje” con un arma blanca

El procedimiento se realizó tras una denuncia por la presencia de una persona armada que impedía la circulación en la vía pública.

Por El Litoral

Jueves, 29 de enero de 2026 a las 07:19

Un hombre fue demorado este miércoles 28 por la Policía de Corrientes luego de ser denunciado por “cobrar peaje” con un arma blanca y obstaculizar la circulación de personas en el barrio San Marcos.

El hecho ocurrió durante la tarde, cuando una patrulla de policías realizaba recorridas de prevención y fueron alertados sobre la presencia de una persona que exigía dinero a peatones mientras portaba un arma blanca.

Según la información policial, la situación se registró en inmediaciones de los pasajes 17 de Octubre y Las Flores, donde el detenido impedía la circulación.

Al llegar al lugar, los oficiales procedieron a la identificación y posterior demora del hombre, quien además habría intentado resistirse al accionar policial.

Durante el procedimiento se secuestró el arma blanca tipo faca. Posteriormente, el hombre fue trasladado a la Comisaría n.º 12.

