Secuestraron millonaria logística por el caso de la Policía que cayó con cocaína

El caso de la oficial de la Policía Federal atrapada en un vehículo con 14 kilos de cocaína a principios de diciembre en el Puesto Caminero Paso Cerrito, en el límite entre Corrientes y Entre Ríos derivó en tres allanamientos en la provincia de Misiones.

La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, en conjunto con Gendarmería Nacional, realizó los operativos simultáneos, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de narcotráfico.

La detenida, fue interceptada, cuando conducía un Ford Fiesta Kinetic que avanzaba desde Corrientes en dirección Sur, en el cual detectaron 14 kilos de cocaína ocultos en los zócalos del vehículo . La mujer, que se dirigía de Posadas a Buenos Aires, quedó detenida y a disposición del Juzgado Federal de Concordia.

En relación con ese expediente se concretaron este viernes allanamientos que arrojaron el secuestro de logística de apoyo de actividades ilícitas por un valor millonario.

En los operativos realizados en Posadas, secuestraron: sobre de plástico con cocaína; 4 teléfonos móviles; 3 cámaras de vigilancia; 3 computadoras tipo Notebook; 4 Pendrive; 4 chip de telefonía móvil; 9 cartuchos de diferentes calibres; acta de libertad condicional expedida por el Servicio Penitenciario Federal en Candelaria Misiones; una camioneta marca Dodge RAM; una camioneta marca Volkswagen Saveiro; y 3 motovehículos, entre otros, según reveló un Informe de la División de Operaciones Técnicas y Pericias Tecnológicas.

La investigación continúa a cargo del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía G. Ramponi, con intervención del Dr. Iñaki Bosch. La detenida enfrenta cargos por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 (Narcotráfico).

De los trabajos de campo participaron la División Drogas Peligrosas dependiente de Jefatura Departamental Federación, la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales de Posadas, personal del Escuadrón 50 “Posadas” y Sección Investigaciones Antidrogas “Concordia” de la Gendarmería Nacional Argentina.

La funcionaria cayó luego que personal de Control Vial de la Policía de Entre Ríos detuvo el vehículo y durante la revisión de rutina, observaron anomalías estructurales en una de las partes inferiores del automóvil. Ante la sospecha, se utilizó un can narcodetector, que marcó positivamente la posible presencia de sustancias prohibidas.

Del sector extrajeron tres envoltorios rectangulares, y luego al continuar con la requisa se encontraron otros seis paquetes, todos con reacción química positiva para cocaína. El peso total superó los 14 kilogramos.