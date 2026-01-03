El STJ de Corrientes falló contra el ex intendente de Mburucuyá por robo y agresiones a un periodista

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes revocó un fallo que había dejado sin efecto la investigación contra el ex intendente de Mburucuyá, Pablo Kelo Guastavino, acusado de agresiones. El exfuncionario y su hermano, José Miguel, están implicados en una causa por robo y agresiones a un periodista.

El hecho

La causa se originó tras un ataque ocurrido en junio de 2020 contra Cristian Marcelo Florindo, en pleno centro de la ciudad.

Según consta en el expediente, el periodista fue golpeado y le sustrajeron el teléfono celular mientras intentaba filmar cómo descendía mercadería de un camión al domicilio de la familia Guastavino. El hecho quedó registrado en videos de cámaras de seguridad de vecinos y comercios cercanos, que sirvieron como pruebas claves.

Decisiones judiciales

La jueza de instrucción de Saladas, María Mareco, y los jueces de la Cámara de Apelaciones habían dictado previamente la falta de mérito a los hermanos Guastavino. Esto fue cuestionado por la querella a cargo del abogado Juan Manuel Cubilla Podestá.

Con su resolución, el STJ sostuvo que la desvinculación de la causa penal de los hermanos Guastavino es arbitraria e inconstitucional y destacó que las pruebas videográficas obligaban a actuar judicialmente. Por lo tanto, se ordenó que la investigación continúe y se respeten las pruebas aportadas por la querella.

Los ministros que firmaron la resolución fueron Alejandro Chain, Guillermo Semhan, Eduardo Panseri, Luis Rey Vázquez y Fernando Niz.

Guastavino perdió la intendencia en agosto de 2025 y permanece bajo investigación por presuntas irregularidades en su gestión.