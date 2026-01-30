Corrientes: millonario robo a una empresa de agroservicios en Bella Vista

La empresa de agroservicios "El Cumpa", un reconocido establecimiento ubicado a la vera de la Ruta Provincial 27 en la localidad correntina de Bella Vista, sufrió un robo de grandes dimensiones. Los delincuentes lograron alzarse con un botín que, entre pesos y moneda extranjera, supera los 30 millones de pesos, además de documentos de valor comercial, según trascendió.

El hecho fue descubierto a las 08:00 de este viernes, cuando el personal ingresó al local y constató los daños. Según relató el propietario, Irlan Gnoatto, los autores del ilícito ingresaron tras romper el tejido perimetral en la parte posterior del predio y forzar un portón de acceso.

Una vez en el interior, se dirigieron directamente a la oficina administrativa para sustraer el dinero en efectivo y las chequeras.

Un golpe con información precisa

Para el comerciante, no se trató de un hecho al azar. El modus operandi sugiere que los delincuentes contaban con datos exactos sobre la ubicación del dinero. "Fueron directo a la oficina", señaló Gnoatto, destacando que los ladrones ignoraron otros elementos de alto valor, como semillas y productos químicos, a pesar de que la zona se encuentra en plena época de plantación y dicha mercadería tiene una alta demanda en el mercado ilegal de Bella Vista.

A pesar de que los asaltantes se llevaron el equipo de grabación de las cámaras de seguridad (DVR) para eliminar cualquier registro fílmico, dejaron rastros biológicos en la escena.

Se detectaron manchas de sangre que, presuntamente, pertenecen a uno de los autores que se habría lastimado al violentar una chapa del local.

Malestar por las demoras periciales

Además de la indignación por el robo, Gnoatto expresó su fuerte descontento con la logística de la investigación. En diálogo con Cableinforma, el propietario denunció que, si bien la policía local llegó al lugar rápidamente, las actuaciones científicas sufrieron una demora de varias horas debido a que los peritos debían trasladarse desde la ciudad de Goya.

"La tardanza en el inicio de las tareas científicas paraliza todo", recriminó el empresario, quien remarcó que las huellas dactilares y de calzado encontradas en la oficina son evidencias críticas que debieron preservarse con mayor celeridad. La causa, caratulada preventivamente como robo, se encuentra ahora bajo la órbita de la Justicia local a la espera de los informes de criminalística.

El sector comercial de la zona permanece en alerta, ya que, según manifestó el damnificado, este tipo de hechos no son aislados y requieren de una respuesta judicial y de seguridad más contundente para proteger a las empresas que operan sobre las rutas de la provincia.

*Con información de Radio Bella Vista