Recomendaciones para evitar robos en domicilios durante las vacaciones de verano

El receso escolar y las vacaciones de verano son el momento donde muchas familias correntinas aprovechan para viajar y ausentarse por varios días. Por esto la Policía de Corrientes brinda recomendaciones de seguridad para que este periodo sea solo de disfrute.

Es un hecho de que la ausencia de moradores en los domicilios puede ser notada por personas con malas intenciones. En este contexto se deben extremar recaudos y mantener hábitos que den mayor protección al hogar.

Consejos útiles

La Policía de Corrientes da una serie de consejos útiles como:

Verificar que puertas, ventanas, rejas, portones y accesos secundarios se encuentren cerrados

No esconder llaves en lugares de fácil acceso como macetas, buzones o medidores.

No divulgar en redes sociales información vinculada al viaje, como tiempo de ausencia o destinos, tampoco compartir ubicaciones en tiempo real

Pedir a alguien de confianza que visite el domicilio, retire correspondencia y observe movimientos extraños.

Iluminar tanto exterior como interior del domicilio usando temporizadores, para evitar que quede a oscuras durante la noche.

Los objetos de valor, dinero y documentación importante deben ser resguardados en lugares seguros

Si posee alarmas y/o cámaras de seguridad, asegurarse que funcionen correctamente antes de ausentarse.

No desconectar la energía eléctrica si esto cancela el funcionamiento de los sistemas de seguridad.

Mantener el frente del domicilio en condiciones, evitando signos de abandono como acumulación de correspondencia o pasto crecido.

Si se detectan personas, vehículos o situaciones sospechosas, llamar inmediatamente al sistema 911.

Por otra parte, la prevención y la colaboración vecinal es importante para evitar cualquier hecho desafortunado.

Es menester recordar que la Policía de Corrientes mantiene el trabajo preventivo permanente mediante patrullajes, puestos fijos y monitoreo en distintos sectores, con el objetivo de brindar tranquilidad a la comunidad en general.