Secuestraron 78 kilos de carne vacuna que no estaba apta para el consumo humano

La Policía de Corrientes secuestró 78 kilos de carne vacuna que no cumplía con las medidas sanitarias correspondientes. El operativo se desarrolló de forma preventiva el 31 de diciembre pasado.

Durante un operativo preventivo realizado en el paraje Batel, personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Lavalle inspeccionó una carnicería donde se detectaron serias irregularidades sanitarias.

Los efectivos lograron hallar aproximadamente 76 kilos de carne vacuna que carecían totalmente de sellos sanitarios y control bromatológico. Tampoco podía acreditarse su procedencia ni aptitud para el consumo humano.

Por lo tanto, se procedió al secuestro de los productos cárnicos bajo las formalidades legales correspondientes.

Al respecto, todo lo secuestrado fue trasladado hasta la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor con conocimiento de la unidad fiscal interviniente quien dispuso iniciar actuaciones por infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino.