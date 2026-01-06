Disturbios en la madrugada: demoraron a un hombre que portaba un arma de juguete

La Policía de Corrientes demoró a un hombre que ocasianaba disturbios en la vía pública. Tenía un arma de juguete y recorría las calles de Capital.

Efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº5, en la madrugada de este martes recorrían de forma preventiva las calles de Corrientes y dieron con un sujeto que ocasionaba disturbios en la vía pública.

En las calles Loreto y Liniers los policías procedieron a la identificación y posterior demora de un hombre mayor de edad alias "Tapichi", quien además tenía entre sus prendas un arma de juguete.

El demorado fue trasladado hasta la Comisaria Jurisdiccional donde se continúan con los tramites de rigor.

