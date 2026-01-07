Gaucho Gil: un cura fue víctima de un robo en el predio

Un robo en el Gaucho Gil fue denunciado en las últimas horas, luego de que un sacerdote de la ciudad de Mercedes fuera víctima del hurto de un maletín con pertenencias personales y religiosas mientras se encontraba en el predio.

Según la información de medios locales, los responsables del hecho, quienes todavía no fueron identificados, aprovecharon un descuido del cura y sustrajeron el maletín, que contenía su sotana y una Biblia.

Tras la alerta, se recuperaron todos los elementos sin que se registraran mayores daños. Los objetos fueron encontrados en un local comercial del nuevo predio.

Pese a la recuperación de las pertenencias, la Policía inició una investigación por hurto simple, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del hecho.

Con información de Tu Mercedes.