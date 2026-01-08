¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Gauchito Gil Hospital Escuela Fiesta Nacional del Chamamé
Gauchito Gil Hospital Escuela Fiesta Nacional del Chamamé
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Policía de Corrientes

Corrientes: recuperaron un televisor robado momentos antes

Por El Litoral

Jueves, 08 de enero de 2026 a las 12:47

La Policía de Corrientes informó que el miércoles recuperó un televisor en la ciudad Capital, y además detuvo a un hombre vinculado al robo.

Efectivos de la Comisaría XIIX Urbana fueron notificados sobre un robo en un domicilio ubicado por calle Cirilo Blanco al 4.900, donde un sujeto sustrajo un televisor marca Mega Star, de 32 pulgadas.

Tras la denuncia se inició un rápido rastrillaje que tuvo un resultado positivo, pues en inmediaciones de avenida Medrano y calle Santiago Zibelman se detuvo a un hombre de 28 años, quien transportaba lo robado en una sábana.

El demorado y lo recuperado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se realizaron las diligencias del caso.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD