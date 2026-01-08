Corrientes: recuperaron un televisor robado momentos antes

La Policía de Corrientes informó que el miércoles recuperó un televisor en la ciudad Capital, y además detuvo a un hombre vinculado al robo.

Efectivos de la Comisaría XIIX Urbana fueron notificados sobre un robo en un domicilio ubicado por calle Cirilo Blanco al 4.900, donde un sujeto sustrajo un televisor marca Mega Star, de 32 pulgadas.

Tras la denuncia se inició un rápido rastrillaje que tuvo un resultado positivo, pues en inmediaciones de avenida Medrano y calle Santiago Zibelman se detuvo a un hombre de 28 años, quien transportaba lo robado en una sábana.

El demorado y lo recuperado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se realizaron las diligencias del caso.