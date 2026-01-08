Corrientes en el centro de la investigación por la expansión del Tren de Aragua

Una investigación federal busca determinar si una facción del Tren de Aragua opera en la Argentina, con base en la provincia de Corrientes. La causa por lavado de dinero y financiamiento criminal ya tiene procesamientos firmes y sumó en los últimos días una detención que volvió a encender las alarmas.

En los últimos días, la Fiscalía Federal correntina imputó y logró la prisión preventiva de un ciudadano venezolano que había ingresado de manera irregular al país. El caso reavivó una investigación más amplia avalada por la Cámara Federal, que describe una estructura económica que habría tenido base en esa provincia.

El núcleo del expediente está contenido en un fallo de la Cámara Federal, que confirmó los procesamientos y las prisiones preventivas de más de una decena de personas acusadas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El grupo investigado operaba desde al menos 2019 y utilizaba Corrientes como uno de sus principales puntos de apoyo, con conexiones en Buenos Aires y otras zonas del país.

La investigación judicial reconstruyó un entramado financiero sofisticado, basado en transferencias informales de dinero -conocidas como sistema hawala-, uso de comercios y sociedades como pantalla, compra de bienes sin justificación económica y envíos de fondos al exterior. Parte de ese dinero, sostienen los investigadores, estaría vinculado al Tren de Aragua.

El nuevo detenido y una hipótesis que gana fuerza

El ciudadano venezolano detenido en diciembre, cuya imputación fue informada recientemente por la Fiscalía, no forma parte del grupo procesado en la causa central, pero su situación refuerza la hipótesis de una presencia activa de la organización en Corrientes.

Según el Ministerio Público Fiscal (MPF), el sospechoso presentaba movimientos migratorios irregulares, antecedentes y elementos de identificación asociados a la banda, lo que llevó al juez a dictar la prisión preventiva ante el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Fuentes judiciales señalaron que el caso es observado como una pieza más de un rompecabezas mayor, que apunta a determinar si la provincia funciona como un núcleo de asentamiento o reorganización de la organización criminal.

Un antecedente clave: las condenas por el brazo financiero

El escenario que ahora se analiza en Corrientes tiene antecedentes recientes. Semanas atrás, la Justicia confirmó condenas contra una red de transferencias ilegales tipo hawala en Buenos Aires, investigada por sus vínculos con el financiamiento del Tren de Aragua.

Si bien se trata de expedientes distintos y con imputados diferentes, los investigadores destacan similitudes en los métodos utilizados, lo que refuerza la idea de un patrón de funcionamiento común.

Con procesamientos firmes, una nueva detención y antecedentes de condenas por maniobras financieras vinculadas a la organización, Corrientes aparece hoy como uno de los puntos más sensibles del mapa judicial argentino en torno al Tren de Aragua.

TN