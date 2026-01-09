Operativo múltiple en Corrientes: allanaron seis viviendas y secuestraron motopartes

La Policía de Corrientes realizó seis allanamientos este jueves donde secuestró una bicicleta, una motocicleta y moto partes. Hay dos personas demoradas.

Efectivos policiales de la Comisaria Segunda Urbana con la colaboración de sus pares del Grupo P.A.R., Destacamento San Marcos, G.I.R. y División de Infantería, en el marco de diferentes legajos judiciales, diligenciaron seis ordenes de allanamiento, donde secuestraron varios elementos y demoraron a dos personas.

Según indicaron, a pesar del trabajo en conjunto, no encontraron los objetos que fueron solicitados en las ordenes de la justicia.

Sin embargo, se procedió al secuestro de motopartes, una motocicleta – marca Mondial 110cc. - y una bicicleta – marca SLP-. Todos elementos que los habitantes de las viviendas no pudieron acreditar el origen.

Además, demoraron a dos hombres mayor de edad, quienes estarían presuntamente vinculados a los hechos que se investigan.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la dependencia policial, donde se continuaron con los tramites de rigor.