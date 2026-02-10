Fueron sorprendidos con un arma en una reserva natural de Corrientes y quedaron detenidos

La Policía de Corrientes informó este martes que dos hombres fueron detenidos luego de ser sorprendidos con un arma en una Reserva Natural Protegida en la localidad correntina de General Paz.

El hecho se registró cuando efectivos de la Policía Rural y Ecológica de General Paz, junto a personal de Gendarmería Nacional del destacamento Ituzaingó, detuvieron la marcha de un vehículo durante un control de rutina sobre la Ruta Provincial N°5.

En ese contexto, y encontrándose en plena zona de reserva natural, los uniformados constataron que uno de los ocupantes, identificado como José Luis R., llevaba consigo una pistola calibre 9 milímetros montada y lista para el disparo, mientras que era acompañado por Pablino V.

Si bien el portador del arma presentó la documentación correspondiente, se verificó que no cumplía con las normas legales de portación en zonas protegidas, motivo por el cual se dio inmediata intervención al fiscal de turno, Daniel Lezcano.

Tras evaluar la situación, se dispuso el inicio de actuaciones contravencionales de oficio, por una presunta infracción al artículo 84 del Código de Faltas de la provincia de Corrientes.