Accidente en el río Paraná: murió un correntino en un choque de lanchas frente a Ituzaingó

Un accidente náutico en Ituzaingó tuvo como consecuencia la muerte de un hombre correntino, tras el choque entre dos lanchas. El hecho se registró el martes por la noche en el límite con Paraguay.

El siniestro ocurrió en aguas paraguayas, frente a la Isla San Martín. La víctima fatal fue identificada con el apellido Salinas, ex integrante de la Prefectura Naval Argentina y productor ganadero. Hay otra persona internada en el hospital local.

De acuerdo a los primeros datos, Salinas cruzaba solo el río cuando se produjo la colisión. Hasta el momento no se determinó con precisión cómo se originó el impacto entre ambas embarcaciones.

Una de las hipótesis indica que la otra lancha habría embestido a la conducida por Salinas. También se investiga si la embarcación de la víctima contaba con la iluminación reglamentaria exigida para la navegación nocturna.