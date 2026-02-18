¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

yarará Loreto Incendio en Corrientes
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 18 de febrero

Por El Litoral

Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 07:11

Femicidio en Corrientes: mató a su expareja y luego intentó quitarse la vida

Corrientes: murió un hombre tras recibir un disparo y buscan a su hijo por el crimen

Se registraron casi 50 grados de sensación térmica en una ciudad de Corrientes

Corrientes: aclaran que el Sistema de Seguridad 911 funciona con normalidad

Corrientes: cortocircuito en un termotanque provocó el incendio de un departamento

Cuatro días de fuego en un cañaveral en Loreto generaron alarma en dos rutas

Goya: una jubilada pisó accidentalmente una yarará en su patio y terminó internada

La rana tractor, en peligro de extinción, fue avistada en los Esteros del Iberá

