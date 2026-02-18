River venció a Ciudad Bolívar con un penal agónico de Juan Fernando Quintero

River avanzó en la Copa Argentina 2026 tras superar 1-0 a Ciudad Bolívar en La Pedrera de San Luis. El conjunto de Marcelo Gallardo sentenció el partido de 32avos sobre el final y evitó un problema mayor como la definición por penales.

El único gol llegó en tiempo de descuento, mediante un penal convertido por Juan Fernando Quintero. El colombiano asumió la responsabilidad y selló la clasificación en un trámite cargado de tensión.

"Movete, River, Movete", exigió el público durante los minutos finales, antes de que el Millonario pudiera quebrar el arco del equipo recien incorporado a la Primera Nacional.

Durante gran parte del encuentro, el equipo de Gallardo mostró dificultades para generar situaciones claras. Dependió en exceso de Quintero y no logró imponer una diferencia marcada ante su rival.

Cuando el empate parecía conducir la definición a los doce pasos, una infracción de Elías Martínez sobre Joaquín Freitas dentro del área cambió el rumbo. El árbitro Nicolás Ramírez sancionó penal sin dudar.

Quintero ejecutó con un remate fuerte al medio, mientras el arquero Agustín Rufinetti se arrojó a su izquierda. El disparo significó el 1-0 definitivo y desató el alivio riverplatense.

Tras el encuentro, el capitán se refirió al presente del equipo y a las versiones sobre el entrenador. Sostuvo que los equipos grandes generan responsabilidad y que los últimos resultados adversos explican los cuestionamientos.

Con este resultado, River continúa en la Copa Argentina 2026 y en la próxima instancia enfrentará a Aldosivi. La clasificación otorga un respiro, aunque persisten interrogantes sobre el funcionamiento del equipo.