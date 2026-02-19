¡Polémica total! Afirman que Moria Casán desvinculó a Cinthia Fernández de su ciclo



El enfrentamiento mediático entre Moria Casán y Cinthia Fernández volvió a escalar y ahora podría tener consecuencias directas en el programa que comparten. En Sálvese Quien Pueda tiraron una bomba: la panelista habría sido corrida de La Mañana con Moria, el ciclo que sale por El Trece.

La encargada de contar la versión fue Majo Martino, quien ante Yanina Latorre aseguró que la decisión vendría del círculo íntimo de la conductora. “Desde el entorno de Moria me dijeron que echaron a Cinthia del programa porque Moria no la aguanta más”, lanzó en vivo, dando a entender que la relación está totalmente quebrada.

Igual, no todos coinciden con esa historia. Según la propia periodista, desde la producción dicen otra cosa. “Desde la producción me dicen que es funcional y no quieren echarla, pero Moria no la soporta más”, explicó, dejando ver que hay tensión interna.



Además, Martino contó que el día a día entre ellas ya era complicado. “Todo el tiempo está llamando por teléfono y es medio densa, en el sentido de que hay un intercambio de palabras y le escribe a Moria”, relató.

Por si faltaba algo, también circularon versiones sobre actitudes que habrían cansado al equipo. “Me cuentan que se queja de todo, por ejemplo del vestuario, y que llega tarde”, sumó.

A esto se agregó Yanina Latorre, quien dijo que en el canal habría malestar por algunas formas de la panelista: “Desde el canal están molestos porque tiene malas formas con las vestuaristas y maquillaje”, aseguró.

Si finalmente se confirma la salida, sería un punto final a una pelea que empezó tras el cruce con Elba Marcovecchio, siguió con choques directos con Moria y ahora podría impactar de lleno en su continuidad.

Por ahora no hay comunicado oficial ni palabra de las protagonistas, pero en el mundo del espectáculo ya corre fuerte la versión de que estaría “echada”, y el escándalo promete sumar más capítulos.

