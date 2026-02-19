El Poder Judicial de Corrientes busca familia para un niño de 10 años

El Juzgado Civil, Comercial, Familia y Menores de Ituzaingó abrió una convocatoria nacional para encontrar una familia adoptiva para un niño correntino de 10 años.

La búsqueda se realiza en el marco del expediente IXP 7929/22, con intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes).

El menor atraviesa una situación de salud que requiere acompañamiento permanente, aunque actualmente se encuentra en remisión y con controles médicos periódicos.

Una convocatoria abierta a todo el país

La búsqueda está dirigida a personas o familias de cualquier provincia argentina que estén dispuestas a asumir el compromiso de acompañar al niño en su desarrollo integral y en sus controles médicos.

Desde el juzgado remarcaron que la distancia geográfica no constituye un obstáculo cuando el objetivo es garantizar el derecho del niño a crecer en un entorno familiar.

Su situación de salud

El niño convive con Síndrome de Down y retraso madurativo. Además, atravesó un tratamiento de alta complejidad por leucemia linfoblástica aguda y actualmente se encuentra en remisión, con controles médicos cada dos meses en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II.

Según se informó, mantiene una buena relación con sus pares en el dispositivo de cuidado donde reside y presenta evolución favorable en su desarrollo.

El derecho a vivir en familia

La convocatoria apunta a garantizar su derecho a crecer en un hogar estable, con acompañamiento afectivo y contención cotidiana.

Las autoridades judiciales indicaron que se buscan familias dispuestas a:

Acompañar los controles médicos y procesos de salud.

Respetar sus tiempos y su desarrollo.

Brindarle estabilidad, afecto y un proyecto de vida compartido.

Cómo postularse

Las personas interesadas deben:

Para consultas:

En Ituzaingó: 03786 429007 (lunes a viernes de 7 a 13).

En Corrientes Capital: 03794 4104298 o en Carlos Pellegrini 917.

La convocatoria se mantiene abierta hasta tanto se logre garantizar el derecho del niño a vivir en familia.