Becas Unne 2026: abrió la inscripción para estudiantes regulares

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) abrió este jueves 19 de febrero la inscripción para las Becas Universitarias de Comedor y Presidente Arturo Illia. El periodo se extenderá hasta el 19 de marzo.

La inscripción y renovación se realiza a través del sistema de autogestión SIU Guaraní, como en los ciclos lectivos 2024 y 2025.

Las Becas de Comedor ofrecen un almuerzo de lunes a viernes en los comedores universitarios, destinado a estudiantes que cursen regularmente y necesiten apoyo para su alimentación.

Por su parte, la Beca Presidente Arturo Illia otorga un monto mensual en efectivo para brindar asistencia económica a quienes cumplan los requisitos específicos.

Los estudiantes regulares interesados en renovar sus beneficios de 2025 o postularse por primera vez deben gestionar el trámite desde el SIU Guaraní. Marcelo Cáceres, secretario general de Asuntos Sociales de la Unne, indicó que quienes necesiten orientación pueden acercarse a sus Centros de Estudiantes o a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de cada facultad.

Toda la información detallada sobre requisitos y procedimiento de postulación está disponible en www.unne.edu.ar/becas.

Con información de Unne Medios.