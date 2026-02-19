Corrientes consolidó su perfil turístico durante el fin de semana largo

La Municipalidad de Corrientes realizó un balance positivo del último fin de semana largo, marcado por elevada ocupación hotelera, importante movimiento económico y una amplia agenda de espectáculos, actividades culturales y deportivas en las playas comunales.

El secretario de Turismo y Deportes, José Sand, destacó que “el balance es altamente positivo para la ciudad, que se consolida como destino turístico, no solo para visitantes argentinos, sino también de otras nacionalidades”.

Según datos del Observatorio Turístico Municipal, la ocupación hotelera alcanzó el 90 %, con un impacto económico superior a los 7.000 millones de pesos. Entre los turistas extranjeros se registraron visitantes de Nueva Zelanda, Senegal, Brasil, Paraguay y España. Entre los nacionales, los principales emisores fueron Tucumán, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Salta, Jujuy, Chaco y el interior de Corrientes.

Propuestas turísticas

Sand destacó la diversidad de propuestas ofrecidas durante el fin de semana. Entre ellas se realizaron recorridos guiados como “Descubrí Corrientes”, conciertos en la Costanera Sur, un patio cervecero con producción local y actividades en torno a los carnavales.

La Playa Arazaty continuó como el principal escenario de torneos y competencias deportivas. Próximamente se desarrollarán el Torneo Regional de Beach Vóley y la edición de verano de La Batalla del Puente. También se realizaron actividades abiertas para todas las edades, como tejo, zumba, fútbol y vóley.