Expertos de la ONU consideran "crímenes contra la humanidad " los hechos del caso Epstein

Millones de documentos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein sugieren la existencia de una “organización criminal global”, según un panel de expertos independientes designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Los archivos, publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, describen delitos cometidos en un contexto de supremacismo, racismo, corrupción y misoginia extrema, con una mercantilización y deshumanización sistemática de mujeres y niñas.

Los expertos afirmaron que: “La magnitud, la naturaleza, el carácter sistemático y el alcance transnacional de estas atrocidades contra mujeres y niñas son tan graves que varias pueden cumplir razonablemente el umbral legal de crímenes contra la humanidad”.

El panel pidió una investigación independiente, exhaustiva e imparcial, no solo sobre los delitos, sino también sobre cómo fue posible que se cometieran durante tanto tiempo. La publicación de documentos ha identificado a más de 1.200 víctimas, aunque los expertos alertan que la renuencia a revelar toda la información ha generado retraumatización y lo que describen como “manipulación psicológica institucional”.

Contexto legal y político sobre los archivos del caso Epstein

En noviembre de 2025, el Congreso de EE. UU. aprobó una ley bipartidista que exige la publicación completa de los expedientes relacionados con Epstein. Sin embargo, el Departamento de Justicia no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el proceso.

Los documentos revelan vínculos de Epstein con figuras prominentes de la política, las finanzas, el mundo académico y los negocios, tanto antes como después de su condena en 2008 por prostitución y captación de una menor.

Epstein fue detenido nuevamente en 2019 por tráfico sexual de menores y poco después fue encontrado ahorcado en su celda, en un caso dictaminado como suicidio. Su muerte no detuvo el escrutinio sobre las redes de poder que lo rodeaban ni las denuncias de encubrimiento institucional.

Los expertos de la ONU subrayan que la publicación parcial de los documentos expone información sensible y genera un proceso revictimizante. La falta de transparencia y de investigación integral ha dejado a muchas sobrevivientes en un estado de desconfianza y dolor renovado.

Ámbito