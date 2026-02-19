Guido Icardi se mostró junto a Wanda Nara, sus sobrinas y Maxi López



Luego de sorprender al hablar públicamente sobre la relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara en el programa Intrusos, Guido Icardi volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez por una serie de imágenes que compartió en sus redes sociales y que dejaron en evidencia el vínculo que quiere tener con la empresaria.

Horas después de su entrevista, el hermano del futbolista publicó una postal desde la casa de Wanda, demostrando que entre ellos existe una relación cordial. En la imagen se lo ve tomando mate, relajado y sonriente, acompañado por sus sobrinas, Francesca Icardi e Isabella Icardi, junto a la conductora. "Conociendo a mi familia", escribió.

Pero las publicaciones no terminaron ahí. Guido también compartió fotos junto a Maxi López, expareja de Wanda, además de imágenes con la madre de la mediática y con Martín Migueles, actual pareja de la empresaria, lo que evidenció un acercamiento amplio con todo el entorno familiar.

El gesto cobra especial relevancia porque se da en la previa del cumpleaños de Mauro Icardi, que se celebrará este 19 de febrero, en medio de un contexto mediático marcado por tensiones y versiones cruzadas. Las fotos compartidas por Guido parecieron enviar un mensaje de calma y cercanía, mostrando una dinámica familiar distinta a la que suele reflejarse públicamente.



Como era de esperarse, el contenido se volvió viral en cuestión de minutos y los comentarios por parte de los seguidores no tardaron en aparecer.

"Se dio cuenta de que Wanda no era la mala de la historia", "Qué hermoso ver a las nenas con su tío", "es lindo que conozca y mantenga contacto con sus sobrinas", "las niñas tienen derecho a vincularse con su familia paterna", "Wanda lo va a ayudar mucho", fueron algunos de los comentarios que se destacaron en las redes.

