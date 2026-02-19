Comenzó el juicio por la muerte de Lautaro Rosé con seis policías imputados

El juicio oral y público por la muerte del joven correntino Lautaro Rosé comenzó este jueves 19 de febrero de 2026, en la ciudad de Corrientes, en el marco de una causa que generó amplia conmoción social y mediática en la provincia.

Este proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral Penal N° 1 de Corrientes, a partir de la madrugada, marcando una etapa clave en la búsqueda de responsabilidades penales por los hechos ocurridos en noviembre de 2021.

Imputados y acusaciones

Seis efectivos de la Policía de Corrientes, pertenecientes al Grupo de Intervenciones Rápidas (G.I.R.), están imputados por varios delitos relacionados con la muerte de Rosé, entre ellos:

Abandono de persona agravado por el resultado muerte

Severidades

Incumplimiento de los deberes de funcionario público

El delito más grave —abandono de persona con resultado muerte— contempla penas de 5 a 15 años de prisión según lo previsto en la legislación aplicable.

Desarrollo de la audiencia

La jornada de este jueves incluyó la lectura de las acusaciones tanto por parte del fiscal como de la querella, marcando el inicio formal del debate. Se espera que en los próximos días comiencen a declarar los primeros testigos convocados por las partes.

Integración del Tribunal y partes

El Tribunal que lleva adelante el juicio está integrado por:

Dra. Ana del Carmen Figueredo (Presidenta)

Dr. Darío Alejandro Ortiz

Dr. Ignacio Dubrez

Por la fiscalía actúa el Dr. Carlos Lértora, mientras que la querella está representada por el Dr. Hermindo González.

Origen del caso

El hecho que motivó este proceso judicial ocurrió en la madrugada del 7 de noviembre de 2021, cuando Rosé y un amigo fueron perseguidos por efectivos policiales en una zona ribereña de Corrientes. Según la investigación, tras la persecución, el joven —que no sabía nadar— se lanzó al río Paraná para intentar escapar y murió ahogado sin recibir auxilio de los agentes.

La causa avanza así hacia una instancia de debate público que permitirá determinar las responsabilidades de cada uno de los imputados y esclarecer las circunstancias del hecho.