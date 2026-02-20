¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Carnavales barriales Paritaria docente Pago de sueldos
VIOLENCIA DE GÉNERO

Corrientes: un hombre atacó a su expareja a puñaladas y permanece prófugo

La víctima de 22 años fue llevada al Hospital Escuela. 

Por El Litoral

Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 11:10

Una joven de 22 años fue atacada a puñaladas por su expareja en la ciudad de Corrientes. El hecho ocurrió esta madrugada del viernes detrás del SUM del barrio Ponce, cuando Roque Saucedo, de 26 años, la agredió con 10 cuchillazos que le provocaron un neumotórax y heridas en la espalda, la cabeza y el cuello.

Según fuentes policiales, la víctima y el atacante terminaron su relación hace seis meses debido al comportamiento violento de Saucedo. Es así que la agresión se produjo cuando se cruzaron en la vía pública y el hombre aprovechó la situación para agredirla nuevamente.

La joven logró pedir ayuda y efectivos de la Comisaría 22 la encontraron en una plaza. En ese momento, fue trasladada de urgencia al Hospital Escuela.

El agresor huyó del lugar y permanece prófugo. Las autoridades solicitan que cualquier información sobre el paradero del sospechoso se comunique al 911.

