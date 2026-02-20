Corrientes: limpiaron un basural y a las horas volvió a acumular residuos

El basural frente a la Escuela de Policía de Corrientes en el barrio Santa Catalina volvió a acumular residuos pocas horas después de ser limpiado por la Municipalidad. Vecinos denunciaron que personas de la zona no ciudan el lugar.

La limpieza se realizó el jueves y se centró en retirar restos acumulados y otros excedentes. Sin embargo, según relatan los vecinos, la zona se volvió a llenar de basura casi de inmediato.

Entre los residuos se encontraron documentos que pertenecerían a un reconocido club de básquet de la ciudad.

“Ayer el lugar había sido limpiado y hoy amaneció nuevamente con basura. El camión de la Municipalidad pasa, pero la gente no respeta los horarios”, señaló un vecino del barrio.

Los residentes del Santa Catalina destacaron la necesidad de respetar los momentos de recolección y colaborar en la limpieza para mantener el barrio en condiciones. Reiteraron que la responsabilidad de mantener el espacio limpio es compartida entre el municipio y la comunidad.