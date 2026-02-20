Corrientes: así es el cronograma de pago de sueldos a empleados provinciales

El Gobierno de Corrientes anunció que los agentes de la administración pública provincial recibirán sus sueldos de febrero entre el lunes 23 y el viernes 27. El pago alcanzará a empleados activos, jubilados y pensionados, y se realizará según la terminación del DNI.
El primer tramo comenzará este lunes 23 para quienes tengan DNI terminados en 0 y 1. Los haberes estarán disponibles desde el sábado 21 a través del homebanking y en cajeros automáticos del Banco de Corrientes SA.
Cronograma de pago:
-
Lunes 23: 0 y 1 (estará disponible vía homebanking y cajeros el sábado 21)
-
Martes 24: 2 y 3
-
Miércoles 25: 4 y 5
-
Jueves 26: 6 y 7
-
Viernes 27: 8 y 9