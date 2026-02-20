Aranduroga recibe a una edición especial del Reducido

La 22º edición del Torneo Reducido que organiza el Aranduroga Rugby Club llega con variantes. Este sábado, los seis principales equipos de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) disputarán el clásico certamen de pretemporada.

En esta oportunidad se utilizará solamente un día de competencia, se disputarán “partidos” de solamente 15 minutos y en el torneo de primera, jugarán todos contra todos. El que finalice con más puntos será el campeón.

La actividad en la sede Aranduroga, sobre la ruta provincial Nº 43, dará inicio a las 15 con encuentros de la categoría Intermedia, mientras que el certamen para los clubes de primera división comenzarán a las 15,30.

En el partido de primera división jugarán el local, Taraguy (su plantel superior sale de gira por Europa) y San Patricio de Corrientes, mientras que también estarán Curne, Sixty y Regatas Resistencia. El cruce entre Aranduroga y Regatas abrirá la jornada a las 15.30. El clásico entre Aranduroga y Taraguy está previsto para las 17.10, en tanto que el cierre del certamen se dará a las 18,25 con los partidos Sixty - Taraguy y Curne - San Patricio.

En Intermedia - Primera, se armaron dos zonas de tres equipos cada una. Los ganadores de cada grupo jugarán la final.

En la zona 1 quedaron Curne, Sixty y Pay Ubre de Mercedes. En la 2 están Aranduroga, Regatas Resistencia y Lomas de Posadas. La final de esta categoría está prevista para las 17,35 en la cancha Nº3 del club Cebra.

En el 2025, todavía con dos jornadas de competencia, el Reducido quedó para Taraguy cuando Curne decidió no presentarse a la final.

El certamen sirve como preparación para los equipos de cara a la competencia Oficial de la Urne, el Regional 2026 y el Torneo del -Interior para los casos de Curne (Nivel A) y Taraguy (Promoción en el B).

El ingreso del público para el Reducido será libre y gratuito y solamente se cobrará $10.000 de estacionamiento por vehículo.

