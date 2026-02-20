Corrientes: murió un hombre al descompensarse en una parada de colectivos

Un hombre de 47 años murió en la mañana de este viernes tras descompensarse mientras esperaba el colectivo en el barrio Sur de la ciudad de Corrientes. El episodio tuvo lugar en el cruce entre la calle Pío XII con Lamadrid.

Según las primeras informaciones, la muerte habría ocurrido por causas naturales. Tras el incidente, los familiares fueron alertados mientras personal policial y peritos trabajaron en el lugar.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría Tercera, que inició los procedimientos necesarios para determinar con las circunstancias de la muerte.