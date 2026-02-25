Tras una investigación se recuperó una motocicleta denunciada como robada

La Policía de Corrientes informó que el martes recuperó una motocicleta denunciada como robada en la localidad de Goya. Además se detuvo a dos personas en el procedimiento.

El operativo se realizó por efectivos de la Comisaría de Distrito Tercera de la mencionada localidad, en el marco de una investigación surgida tras la denuncia del robo de una motocicleta, que se registró el pasado sábado 21 de febrero.

Las tareas investigativas y posteriores rastrillajes, en la noche del martes se recuperó una motocicleta marca Zanella, modelo ZB de 110 cc, y se detuvo a dos hombres mayores de edad, quienes fueron apuntados como los autores del hecho.

Los demorados y el vehículo recuperado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la dependencia mencionada, a fin de realizar los trámites de rigor.