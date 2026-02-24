Corrientes: el Gobierno asegura el inicio de clases y continúa el diálogo con docentes

El Gobierno de Corrientes y los seis gremios docentes con representación sindical acordaron garantizar el inicio de clases y continuar el diálogo en un marco de buena predisposición, flexibilidad y búsqueda de consensos. Las partes volverán a reunirse el próximo miércoles 4 de marzo en la sede del Ministerio de Hacienda y Finanzas para avanzar en la cuestión salarial.

En paralelo, este jueves 26, se desarrollará una reunión en el Ministerio de Educación para abordar temas pedagógicos, técnicos e infraestructura escolar, entre otros puntos vinculados a la mejora integral del sistema educativo provincial.

Avanza el diálogo salarial docente en Corrientes

La reunión de este martes 24, que dio continuidad al encuentro iniciado el miércoles 18, se realizó en el Salón de Acuerdo General San Martín del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Siguiendo instrucciones del gobernador Juan Pablo Valdés, participaron los ministros de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, y de Educación, Ana Miño, junto al subsecretario de Finanzas, Héctor Grachot.

Durante el encuentro, las partes acordaron un cuarto intermedio hasta el 4 de marzo, cuando volverán a analizar los ejes salariales del sector docente. El ministro Rivas Piasentini confirmó que, junto a su equipo técnico, continuará trabajando en propuestas vinculadas a la mejora de los ingresos del sector.

Participación de los seis gremios docentes

Por el sector sindical participaron:

Fernando Ramírez (SUTECO)

José Gea (ACDP)

Silvia Ocampo (UDA)

Andrés Cristaldo (MUD)

Rufino Fernández (AMET)

Daniel Ayala (SADOP)

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el objetivo es avanzar en ejes integrales que permitan mejorar el servicio de educación pública en Corrientes, así como también fortalecer las condiciones laborales y salariales de los docentes.

El diálogo continuará en los próximos días con una agenda que incluye tanto la discusión salarial como aspectos estructurales del sistema educativo provincial.