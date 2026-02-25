Corrientes: secuestraron armas y aires comprimidos vinculados a una causa por maltrato animal

Un hombre retirado de la Policía de Buenos Aires fue acusado de disparar con aires comprimidos contra perros y gatos en Curuzú Cuatiá. Ante la denuncia penal, se allanó su casa ubicada en la calle Las Heras al 800, donde secuestraron distintos tipos de armas.

Durante el operativo, los policías incautaron aires comprimidos de diferentes calibres y balines vinculados a la investigación.

Además, por separado, retuvieron armas de fuego —pistolas, escopetas y revólveres— junto con cartuchos y una mira telescópica. No tenían la documentación necesaria.

Todos los elementos fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría para continuar con los procedimientos del caso. La investigación permanece en curso bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Investigación.