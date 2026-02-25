Industriales del Norte Grande plantean medidas para sostener la actividad productiva

Representantes de las Uniones Industriales de Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán se reunieron para analizar la situación productiva del Norte Grande. El encuentro puso en evidencia un contexto de incertidumbre que amenaza la continuidad de numerosas industrias y miles de puestos de trabajo.

Reunidos en en San Miguel de Tucumán, los industriales señalaron que la caída sostenida del consumo interno, la presión tributaria, el limitado acceso a financiamiento y las altas tasas de crédito dificultan mantener la actividad. Además, destacaron que la competencia desleal de importaciones con subsidios o ingreso informal genera distorsiones que afectan directamente a la producción regional.

A través de un comunicado, sostuvieron que el cierre de industrias no solo impacta en la producción, sino también en el arraigo, el empleo juvenil y el desarrollo territorial. Según los industriales, las provincias del Norte argentino lideran el ranking de necesidades básicas insatisfechas y presentan la menor densidad industrial del país.

Para afrontar la situación, propusieron la conformación de una mesa de trabajo regional entre los gobiernos provinciales, la Unión Industrial Argentina y las Uniones Industriales del Norte.

Entre las medidas planteadas se encuentran la declaración de emergencia industrial, la regulación del ingreso de importaciones, alivios impositivos coordinados, financiamiento productivo y un plan de infraestructura para mejorar la competitividad regional.

Los representantes subrayaron que no buscan privilegios, sino condiciones justas para producir, invertir y generar empleo en igualdad de oportunidades con otras regiones del país. El sector se puso a disposición de los gobernadores y de la Unión Industrial Argentina para implementar soluciones concretas.