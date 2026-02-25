¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Colectivos en Corrientes Empresario desaparecido maltrato animal
Colectivos en Corrientes Empresario desaparecido maltrato animal
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Empleo regional

Industriales del Norte Grande plantean medidas para sostener la actividad productiva

Alertaron sobre la situación crítica de la producción y solicitaron medidas urgentes.

Por El Litoral

Miércoles, 25 de febrero de 2026 a las 12:26

Representantes de las Uniones Industriales de Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán se reunieron para analizar la situación productiva del Norte Grande. El encuentro puso en evidencia un contexto de incertidumbre que amenaza la continuidad de numerosas industrias y miles de puestos de trabajo.

Reunidos en en San Miguel de Tucumán, los industriales señalaron que la caída sostenida del consumo interno, la presión tributaria, el limitado acceso a financiamiento y las altas tasas de crédito dificultan mantener la actividad. Además, destacaron que la competencia desleal de importaciones con subsidios o ingreso informal genera distorsiones que afectan directamente a la producción regional.

A través de un comunicado, sostuvieron que el cierre de industrias no solo impacta en la producción, sino también en el arraigo, el empleo juvenil y el desarrollo territorial. Según los industriales, las provincias del Norte argentino lideran el ranking de necesidades básicas insatisfechas y presentan la menor densidad industrial del país.

Para afrontar la situación, propusieron la conformación de una mesa de trabajo regional entre los gobiernos provinciales, la Unión Industrial Argentina y las Uniones Industriales del Norte.

Entre las medidas planteadas se encuentran la declaración de emergencia industrial, la regulación del ingreso de importaciones, alivios impositivos coordinados, financiamiento productivo y un plan de infraestructura para mejorar la competitividad regional.

Los representantes subrayaron que no buscan privilegios, sino condiciones justas para producir, invertir y generar empleo en igualdad de oportunidades con otras regiones del país. El sector se puso a disposición de los gobernadores y de la Unión Industrial Argentina para implementar soluciones concretas.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD