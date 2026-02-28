Por “reiterancia” ordenan la detención de un joven en Corrientes por múltiples delitos

En un fallo que sienta precedente, el Juez de Garantías de Monte Caseros, Eduardo Alegre, dictó prisión preventiva sin plazo para J.A.L., un ciudadano con un historial de seis causas por robos y hurtos en la localidad. La decisión, solicitada por el Fiscal de Investigaciones, se basa en la reciente reforma del Código Procesal Penal (CPP) provincial, sancionada en 2024, que incorpora el concepto de "reiterancia".

La medida se fundamenta específicamente en el artículo 224, inciso C, del CPP, el cual habilita la prisión preventiva cuando un imputado ha cometido múltiples hechos delictivos en un corto período. J.A.L. enfrenta acusaciones por seis ilícitos, que incluyen robos consumados, hurtos y robos en grado de tentativa, todos ocurridos en la ciudad de Monte Caseros, según reveló una publicación de la emisora local Radio Mega.



El magistrado consideró que el nuevo instituto legal es aplicable al caso, otorgando la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público Fiscal, conforme al artículo 232, inciso I del CPP. Personal de la Comisaría Tercera de Monte Caseros fue el encargado de cumplimentar la medida.

Se considera que el fallo marca un hito en la aplicación de la modificación legal en la región, especialmente en lo que respecta a la figura de la "reiterancia" para justificar el encierro preventivo de imputados con antecedentes similares.



Hasta el momento, la defensa de J.A.L. no se ha pronunciado públicamente sobre la resolución judicial.