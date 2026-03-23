Quién es el correntino que participa en la campaña de Peaky Blinders en Netflix

El talento correntino vuelve a cruzar fronteras y esta vez llega a las pantallas de todo el mundo de la mano de una de las franquicias más exitosas del streaming. José Nazuty, nacido en la localidad de Esquina, se consolidó como una de las caras de la campaña publicitaria de “Peaky Blinders: El hombre inmortal”, el largometraje que retoma la historia de Tommy Shelby y que tuvo su estreno global este 20 de marzo.

La producción de la campaña se llevó a cabo en el emblemático estadio Riyadh Air del Atlético de Madrid, en España.

Vale recordar que Carlos Tévez y Juan Sebastián "la Brujita" Verón, también aportaron el sello argentino a esta promoción internacional.

Una carrera en ascenso en las grandes plataformas

Para el esquinense, este trabajo no es un hecho aislado, sino la confirmación de un presente sólido en la industria del entretenimiento europeo. Nazuty ya ha dejado su marca en otras producciones de Netflix, Prime Video y Amazon, participando en proyectos de relevancia como:

El refugio atómico

Olympo

El Salvador

El regreso de Tommy Shelby

La película, disponible en Argentina desde la madrugada del pasado viernes, funciona como el cierre definitivo (o un nuevo capítulo de gran escala) para la trama que quedó abierta tras el final de la serie. Cillian Murphy vuelve a ponerse en la piel del líder de los Shelby en una historia que mantiene la atmósfera oscura y la tensión política que la convirtieron en un fenómeno de culto.

Con este estreno, Netflix apuesta a capitalizar el éxito de la marca Peaky Blinders, integrando el mundo del cine con el deporte de élite y el talento joven, donde el nombre de José Nazuty ya resuena con fuerza propia.

*Con información de Actualidad Esquina