In fraganti: filmaron a un vecino arrojando basura en un predio de Corrientes

La Municipalidad de Corrientes volvió a detectar una infracción ambiental "in fraganti" en la vía pública.

En las imágenes difundidas este lunes se observa a un hombre descender de una camioneta en la esquina de Teniente Cundom y Bonastre para arrojar bolsas de basura en un predio, aprovechando el momento de la lluvia, antes de retirarse del lugar en su vehículo.

Ante esta situación, la comuna informó que viene realizando fuertes controles en diferentes puntos de la ciudad para evitar la formación de minibasurales.

Para ello, se está coordinando el uso de las cámaras de seguridad, herramienta clave para identificar y sancionar a los responsables de estas acciones.

Antecedentes con empresas privadas

Este no es el primer caso detectado recientemente por el sistema de monitoreo municipal. El pasado 14 de marzo, se captó una situación similar en el predio del ex Aeroclub, donde se identificó a operarios de empresas privadas descartando desperdicios:

Servicios de fibra óptica: Una camioneta tipo traffic fue filmada arrojando basura en el lugar.

Marmolería: Un vehículo perteneciente a una firma del rubro fue detectado descargando restos de materiales y basura general.

Desde la Municipalidad reafirmaron que los operativos continuarán con el objetivo de controlar y multar a quienes propician basurales en distintos sectores de la Ciudad.