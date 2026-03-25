Emilia Mernes rompió el silencio en una contundente carta abierta: “Les quiero pedir que paren”

En medio de una creciente polémica que sacude a la escena del pop argentino, Emilia Mernes decidió romper el silencio y pronunciarse públicamente tras varios días de acusaciones en su contra que se viralizaron en redes sociales.

El conflicto, que también salpica a Tini Stoessel y María Becerra, generó un fuerte impacto en su imagen pública, al punto de hacerle perder miles de seguidores en sus plataformas digitales.

Todo comenzó a partir de versiones cruzadas y rumores sobre supuestos conflictos entre las artistas, que rápidamente escalaron en redes sociales.

Aunque ninguna de las involucradas había hablado hasta ahora en profundidad, el volumen de comentarios, especulaciones y mensajes agresivos llevó a Emilia a expresarse a través de sus historias de Instagram con un contundente descargo.

“Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar", comenzó escribiendo en una carta abierta que publicó en su perfil.

Y siguió: "Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento... Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos porque tolerar este nivel de odio", sostuvo, sin mencionar a María Becerra y Tini.

El desesperado pedido de Emilia Mernes en medio de la polémica

La cantante no reveló mayores detalles de la interna, pero aseguró: "Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hable en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario".

Notablemente angustiada, Mernes agregó: "Por favor les quiero pedir que paren. Es muy doloroso para mi y para toda mi familia ver como dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano".

Y sumó: "Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor basta".

El mensaje, que rápidamente se viralizó, dejó en evidencia el impacto emocional que tuvo la situación en la artista. Mientras tanto, la polémica sigue generando repercusiones entre los fanáticos de las tres figuras, que continúan debatiendo y tomando partido en redes.

Por ahora, ni Tini Stoessel ni María Becerra hicieron declaraciones tan extensas sobre el conflicto, lo que mantiene la tensión latente.

*Gente