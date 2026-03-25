Corrientes. más de 100 trabajadores de los CDI se capacitaron en RCP y primeros auxilios

La Municipalidad de Corrientes inició su calendario anual de capacitaciones con una jornada destinada al personal de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), enfocada en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios.

La actividad se desarrolló en la Sociedad Española y reunió a más de un centenar de directivos, docentes y personal no docente que trabajan en los 16 CDI de la ciudad, donde se atiende a niños de entre 45 días y 4 años.

El viceintendente Ariel Báez destacó la importancia de la formación al señalar que “la rápida intervención puede marcar la diferencia” en situaciones de emergencia, especialmente en ámbitos vinculados a la primera infancia.

En esa línea, adelantó que el municipio proyecta sostener capacitaciones de manera continua, con dos o tres encuentros mensuales sobre distintas temáticas relacionadas al funcionamiento de los centros.

Formación integral

Por su parte, la secretaria de Cultura y Educación, Keren Anderson, remarcó que esta iniciativa responde a una necesidad concreta del personal y resulta clave para el trabajo cotidiano. “Las maniobras requieren conocimientos específicos, sobre todo cuando se trata de niños pequeños”, indicó.

Además, se destacó la articulación con distintas áreas municipales y el trabajo conjunto con el capacitador Nelson Ruiz Díaz para llevar adelante la propuesta.

El plan de formación también contempla la participación de las familias, con contenidos vinculados a la detección temprana de discapacidades y el acceso al Certificado Único de Discapacidad (CUD), con el objetivo de brindar acompañamiento y orientación.

Primeros minutos clave

Desde los equipos territoriales, valoraron especialmente la capacitación. Santa Gálvez, integrante del CDI N° 8 del barrio Esperanza, señaló que estos conocimientos son fundamentales, sobre todo en zonas donde la asistencia médica puede demorar.

En ese centro asisten alrededor de 100 niños, por lo que contar con herramientas de primeros auxilios permite actuar de manera inmediata ante cualquier emergencia, tanto con los chicos como con el personal.

La iniciativa refuerza el compromiso del municipio con la prevención y la formación permanente, en un ámbito donde la respuesta rápida puede ser determinante.