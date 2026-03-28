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EDUARDO ALBERTO GARCIA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/03/2026. Con profundo pesar despedimos a Eduardo, quien formó parte de la empresa, destacándose no solo por su compromiso y profesionalismo, sino también por su calidad humana. Compañero de trabajo, amigo y una gran persona, deja en nosotros el recuerdo de su calidez, respeto y dedicación. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso. Walter, Marcelo, Nacho, Ramoncito, Dani; Miguel, Ramón y José y CHACRAS DEL GOLF, Barrio Privado participa con pesar su fallecimiento. c/085

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EDUARDO ALBERTO GARCIA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/03/2026. Alfredo Bury, Marcelo Mayer y el personal del Estudio BURYMAYER arquitectos participa de su fallecimiento Despedimos a Eduardo quien fue un amigo y una persona de valores. Su forma de ser quedará para siempre en nuestra memoria y en cada momento compartido. Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por su descanso eterno. c/086