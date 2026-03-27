Cambios en la Policía de Corrientes: dos mujeres asumen direcciones estratégicas

La Policía de Corrientes renovó este viernes parte de su cúpula operativa con una fuerte impronta de género en roles de toma de decisión. Durante una formación especial, se formalizó el recambio de autoridades en direcciones clave dependientes de la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito, bajo la supervisión del ministro de Seguridad, Adán Gaya.

El director general del área, José Mario Galarza, fue el encargado de poner en funciones a los nuevos cuadros jerárquicos.

La atención se centró en la designación de Viviana Segovia como nueva directora de la Dirección de Seguridad Metropolitana, un área crítica para el patrullaje y la prevención en la capital, y de María Isabel Guastavino, quien asumió la conducción del Sistema Integral de Seguridad 911.

Nuevas autoridades en Control y Operaciones

Además de los ascensos femeninos, la ceremonia sirvió para completar el esquema de mandos en otras dependencias técnicas de la fuerza: