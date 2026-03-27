Argentina ganó el Sudamericano Juvenil con el aporte de jugadores correntinos

Uno de los seleccionados nacionales que presentó Argentina en el Sudamericano Sub 18 de rugby se consagró campeón con la presencia de los jugadores correntinos Joaquín Cocomarola (Aranduroga) y Lucas Schiavi (Taraguy). En tanto que Yoshitari Quiñones (San Patricio) formó parte del otro equipo albiceleste.

Finalizó una nueva edición del certamen que le permite a jugadores juveniles de toda la región sudamericana a representar a sus seleccionados en la continuación de su desarrollo.

Los jugadores correntinos fueron los únicos del Unión de Rugby del Nordeste convocados por parte del cuerpo técnico nacional.

El campeonato internacional se disputó el martes 24 y este viernes 27 de marzo en el Hipódromo de Rosario.

Argentina 1 se consagró campeón tras tres victorias en tres partidos disputados en las dos jornadas de competencia.En la segunda jornada de competencia Argentina 1 volvió a finalizar invicta, esta vez tras vencer a Paraguay por 54-14 y a Chile por 66-3.

Por su parte, Argentina 2 también venció en sus dos presentaciones de este viernes: primero a Uruguay por 19-13 y luego a Brasil por 38-7.

En la jornada de apertura, en el duelo entre los equipos albicelestes, el triunfo correspondió a Argentia 1 por 24 a 21.

Argentina se coronó por séptima vez consecutiva tras haberlo conseguido en Asunción 2018, Montevideo, Asunción 2019, Río Segundo 2023 y 2024, y La Rioja 2025.

Resultados

Durante la joranda del martes se dieron estos marcadores: Chile 13 - Uruguay 29, Argentina (1) 24 - Argentina (2) 21 y Paraguay 24 - Brasil 27.

Mientras que este viernes, se registraron estos resultados: Uruguay 13 - Argentina (2) 19, Argentina (1) 54 - Paraguay 14, Brasil 12 - Chile 7, Uruguay 19 - Paraguay 7, Argentina (1) 66 - Chile 3 y Brasil 7 - Argentina (2) 38.