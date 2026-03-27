Investigaban maltrato animal y hallaron motos y motopartes de dudosa procedencia

En el marco de una investigación por supuesto maltrato animal, efectivos de la Comisaría de distrito San Luis del Palmar, junto a su brigada de investigaciones y con el apoyo de la Unidad Regional Uno y el Grupo Táctico de Operaciones, llevaron adelante un importante allanamiento en la mañana de este viernes.

El operativo se centró en un domicilio ubicado sobre la calle Eugenio F. Ramírez de dicha localidad, donde los agentes lograron el secuestro de diversos elementos vinculados directamente a la causa, tales como herramientas varias, gomeras, balitas, balines y tornillos.

Asimismo,Además, se procedió al secuestro de tres ruedas y diversos plásticos de motovehículos que se encontraban en el lugar.Cabe destacar que el procedimiento contó con la supervisión directa del Director de la Unidad Regional I, y que la totalidad de los elementos incautados fueron trasladados a la dependencia jurisdiccional para continuar con los trámites legales bajo la órbita de la unidad fiscal interviniente.