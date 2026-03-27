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OPERATIVO EN ITATI

Inspeccionaron carnicerías y refuerzan la prevención del abigeato

Fueron en el marco de un accionar preventivo tanto en el casco urbano como en la zona rural
 

Por El Litoral

Viernes, 27 de marzo de 2026 a las 20:54

En la tarde de este jueves, personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica (UESRyE) de San Luis del Palmar llevó a cabo un exhaustivo operativo de control de carnicerías en la localidad de Itatí. 
Durante el procedimiento, los efectivos realizaron inspecciones en diversos comercios del rubro con el fin de verificar el estricto cumplimiento de las normativas vigentes en materia de habilitación y condiciones sanitarias.


 Asimismo, se puso especial énfasis en la fiscalización de la procedencia de los productos cárnicos, obteniendo resultados positivos al no constatarse irregularidades en los establecimientos visitados.


En este mismo contexto, el operativo se extendió hacia las zonas aledañas mediante recorridas de prevención destinadas a combatir delitos rurales, con principal foco en la prevención del abigeato. Además, los agentes trabajaron en la detección de animales sueltos en la vía pública que pudieran representar un riesgo por la falta de cuidado de sus propietarios. 
Con estas acciones, la fuerza reafirma su compromiso con la seguridad en el ámbito rural, el control sanitario y la protección integral de la comunidad en toda su jurisdicción.
 

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