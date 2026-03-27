Corrientes: conductor alcoholizado atacó a inspectores de tránsito durante un operativo

Un hombre alcoholizado atacó a golpes a inspectores de tránsito durante un operativo de control en la ciudad de Corrientes. El hecho se registró durante la noche del jueves entre las calles Santa Catalina y Mburucuyá.

Según se informó, el incidente ocurrió mientras se realizaba un operativo vehicular en esa zona. En ese contexto, el conductor agredió al personal municipal que participaba del procedimiento.

De acuerdo a los datos oficiales, el conductor tenía 1,68 gramos de alcohol por litro de sangre. De esa manera, y luego de ataques verbales por el secuestro de la moto, la situación derivó en una pelea a golpes entre el hombre y los inspectores.

Repercusiones

El secretario de Movilidad y Seguridad Urbana, Yamandú Barrios, explicó la situación: “Con el casco rompió una de nuestras motos. Fui personalmente a la comisaría e hicimos la denuncia por resistencia a la autoridad y daño a un bien del Estado”.

Barrios también opinó que los agentes tuvieron una reacción natural al ser atacados. "No fue una agresión del personal, pero vamos a trabajar para tomar precauciones y evitar hechos similares. El caso está en manos de la Justicia", dijo a radio Dos.

La pelea fue grabada por personas que estaban en la zona, lo que generó repercusión en redes sociales. En los videos se observan distintos momentos del enfrentamiento entre el hombre y los agentes.