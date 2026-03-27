Cayó en Corrientes un delincuente buscado en Entre Ríos por múltiples robos

En un operativo certero realizado por efectivos de la Dirección de Investigación Criminal (D.I.C.) lograron capturar a un hombre mayor de edad que era intensamente buscado tanto por la justicia local como por las autoridades de la provincia vecina de Entre Ríos.



El procedimiento se concretó el jueves por la tarde, como resultado de una paciente labor de inteligencia, tras lo cual los investigadores interceptaron al sospechoso en las inmediaciones de la calle Cuba del barrio Pirayuí.



El operativo contó con la colaboración directa de la Unidad Fiscal interviniente, en el marco de una causa por supuesto hurto calificado ocurrido recientemente en la ciudad de Corrientes.



Al momento de la demora y después de verificar sus antecedentes, los agentes confirmaron que el hombre no solo estaba implicado en hechos delictivos locales, sino que sobre él pesaba un pedido de detención vigente emitido por las autoridades de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.



Según fuentes de la investigación, el detenido estaría vinculado a una serie de ilícitos bajo modalidades similares en ambas provincias.

El demorado fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Criminal, donde se realizaron los trámites de rigor.